Футболиста "Краснодара" Кордобу дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления в адрес арбитров игры девятого тура против столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Состоявшийся на столичной "ВЭБ-арене" матч завершился со счётом 4:1 в пользу армейцев. В ходе встречи арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота гостей.
"Наш игрок, Джон Кордоба, лишён работы на две игры. Из-за того что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья "пропустил" несколько нарушений на нём", — сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.
ЦСКА набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая только петербургскому "Зениту", у которого 23 балла. "Краснодар" с 17 очками идёт на четвёртой позиции.
ФК "Краснодар"