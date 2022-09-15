РФС признал правильным все решения судьи в скандальном матче между ЦСКА и "Краснодаром"

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верными все решения судьи Сергея Иванова, работавшего на матче девятого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Краснодаром" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Краснодарский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить действия Иванова сразу в нескольких эпизодах. Речь идёт о назначенных пенальти в ворота южан на 25-й и 49-й минутах встречи, неназначении одиннадцатиметрового в ворота армейцев на 46-й минуте встречи, взятии ворот "Краснодара" на 51-й минуте и повторном назначении пенальти в пользу хозяев на 59-й минуте.