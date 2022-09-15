Тысячи пенсионеров из Подмосковья бесплатно взяли напрокат велосипеды и самокаты

В Подмосковье 2,5 тысячи пенсионеров, участвующих в проекте "Активное долголетие", бесплатно взяли напрокат велосипеды и самокаты, рассказали РИАМО в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

На данный момент в регионе открыты 64 пункта велопроката и три пункта проката самокатов. Участники проекта "Активное долголетие" также могут принимать участие в онлайн-мероприятиях на портале проекта. Там размещены видеоролики, обучающие йоге, танцам, оказанию первой медицинской помощи, скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике и иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и китайскому).