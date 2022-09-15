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Опубликовано 15 сентября 2022, 12:34

Два мощных взрыва прогремели в Мелитополе

Рогов объяснил причины прогремевших в Мелитополе взрывов

Серия мощных взрывов прогремела сегодня в Мелитополе в районе двух часов дня. Поводов для волнения нет, поскольку это связано с уничтожением найденных в городе боеприпасов сапёрами, объяснил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Два взрыва, которые жители города слышали около 14:05, — это уничтожение сапёрами боеприпасов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что в ходе обследования территории города Мелитополя инженерные подразделения нашли взрывоопасные предметы. Сегодня, 15 сентября, часть из них была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные собираются обезвредить в ближайшее время.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Мелитополе, где ВСУ взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", подтвердил необходимость спецоперации. Она также отметила, что в США при этом даже теракты ВСУ умудряются называть "частью освободительной борьбы".

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Ирина Фальке
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