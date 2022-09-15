Два мощных взрыва прогремели в Мелитополе

Серия мощных взрывов прогремела сегодня в Мелитополе в районе двух часов дня. Поводов для волнения нет, поскольку это связано с уничтожением найденных в городе боеприпасов сапёрами, объяснил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Два взрыва, которые жители города слышали около 14:05, — это уничтожение сапёрами боеприпасов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что в ходе обследования территории города Мелитополя инженерные подразделения нашли взрывоопасные предметы. Сегодня, 15 сентября, часть из них была уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва, а остальные собираются обезвредить в ближайшее время.