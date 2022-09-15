Бои у Майорска могут продолжиться, несмотря на освобождение села, предупредил военкор

Российский военный корреспондент Алексей Григорюк рассказал телеканалу "360" о причинах, по которым освобождение Майорска в ДНР имеет большое значение.

По словам журналиста, союзники подбираются всё ближе к Артёмовску, а на территории населённого пункта находится важная для армии железная дорога. При этом хоть Майорск и освобождён, в его направлении всё ещё могут продолжаться бои.

"Это как с Песками. Вроде бы и освободили, а боестолкновения продолжаются. Пока однозначно что-то сказать нельзя", — заявил журналист.

Также ВСУ потеряли несколько огневых точек, из которых обстреливалась Горловка. Однако, по словам Григорюка, украинские военные имеют западное оружие, поэтому могут наносить удары по городу и из других населённых пунктов. Так, помимо Майорска ещё предстоит освободить Озаряновку, Курдюмовку и другие посёлки.