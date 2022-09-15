ВСУ пошли в контрнаступление по всему фронту и находятся у границ ЛНР
Пасечник: ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту
ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и сейчас находятся у границ ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он добавил, что оснований для паники всё же нет — союзные силы гарантируют мирным гражданам безопасность.
"Ситуация очень напряжённая. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живёт в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ", — сказал Пасечник в ходе церемонии вручения наград "Героя Луганской Народной Республики".
Глава ЛНР добавил, что, несмотря на напряжённость, он может с уверенностью сказать, что "предпринятая врагом попытка контрнаступления всё равно будет прекращена" и разбита. Пасечник подчеркнул, что союзные силы продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов и выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО сбили две баллистические ракеты "Точка-У" и двенадцать украинских беспилотников в районе Перевальска в ЛНР и Донецка, а также перехватили тридцать снарядов реактивных систем "Ольха" и HIMARS в Запорожье и под Херсоном.
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