ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и сейчас находятся у границ ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он добавил, что оснований для паники всё же нет — союзные силы гарантируют мирным гражданам безопасность.

"Ситуация очень напряжённая. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живёт в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ", — сказал Пасечник в ходе церемонии вручения наград "Героя Луганской Народной Республики".

Глава ЛНР добавил, что, несмотря на напряжённость, он может с уверенностью сказать, что "предпринятая врагом попытка контрнаступления всё равно будет прекращена" и разбита. Пасечник подчеркнул, что союзные силы продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов и выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины.