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15 сентября, 11:55
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ВСУ пошли в контрнаступление по всему фронту и находятся у границ ЛНР

Пасечник: ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту

ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и сейчас находятся у границ ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он добавил, что оснований для паники всё же нет — союзные силы гарантируют мирным гражданам безопасность.

"Ситуация очень напряжённая. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живёт в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ", — сказал Пасечник в ходе церемонии вручения наград "Героя Луганской Народной Республики".

Глава ЛНР добавил, что, несмотря на напряжённость, он может с уверенностью сказать, что "предпринятая врагом попытка контрнаступления всё равно будет прекращена" и разбита. Пасечник подчеркнул, что союзные силы продолжат очищать территорию ДНР от украинских националистов и выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив шесть ракет из систем HIMARS

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР, выпустив шесть ракет из систем HIMARS

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО сбили две баллистические ракеты "Точка-У" и двенадцать украинских беспилотников в районе Перевальска в ЛНР и Донецка, а также перехватили тридцать снарядов реактивных систем "Ольха" и HIMARS в Запорожье и под Херсоном.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Ирина Фальке

Комментарий

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Сергей Яминовсегодня в 12:04

Это, что серьезно ? Наша Армия РФ стала слабее Нацисткой ? Или может, какой то "наш" Генерал бездарь, или ошибся Погонами ?

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