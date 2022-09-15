У подозреваемых в покушении на главу района Запорожья нашли взрывчатку

У задержанных за попытку покушения на главу Васильевского района в Запорожской области Наталью Романиченко нашли при обыске взрывчатку и доказательства сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.