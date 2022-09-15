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Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 11:51
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У подозреваемых в покушении на главу района Запорожья нашли взрывчатку

У задержанных за покушение на главу района Запорожья Наталью Романиченко нашли взрывчатку

У задержанных за попытку покушения на главу Васильевского района в Запорожской области Наталью Романиченко нашли при обыске взрывчатку и доказательства сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У задержанных обнаружены неопровержимые доказательства взаимодействия с СБУ: взрывчатка, прочие составляющие для совершения теракта", — уточнил он.

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Напомним, глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что СБУ готовила на неё покушение. Задержано несколько человек.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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