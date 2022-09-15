ВЦИОМ: 55% граждан считает правильным вектор движения России

Количество россиян, уверенных в правильном направлении движения своей страны, увеличилось более чем на 20% и достигло 55%. Такие данные озвучил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров, выступая на XXII Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend.

"Январские данные: только 34% полагали, что страна движется в правильном направлении, 28% — в неправильном. Перелом происходит в марте, и что мы видим сегодня: 55% полагает, что мы движемся в правильном направлении, 15% — что в неправильном", — сказал он.

По его словам, растёт и доля тех, кто считает обстановку в России хорошей, особенно этот рост заметен после начала спецоперации на Украине. Если в январе 54% респондентов были удовлетворены ситуацией в стране, то сейчас таких уже две трети (67%), недовольных только 25%.

Глава ВЦИОМа также отметил, что собственная жизнь устраивает в данный момент 60% опрошенных, а 15% ответили отрицательно. Для сравнения: в январе лишь 48% посчитали, что у них нет трудностей, а 24% участников опроса не смогли назвать свою жизнь лёгкой и безоблачной.