Определились возможные соперники Усика, готовые отобрать у него титул чемпиона мира по боксу

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик проведёт очередную защиту титулов в поединке с победителем боя между американцем Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом из Финляндии. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на менеджера украинского спортсмена Эгиса Климаса.

Поединок между Хелениусом и Уайлдером состоится 15 октября в Нью-Йорке. Победитель этого боя сразится с Усиком в начале 2023 года. Украинский боксёр планировал выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри, но тот уже договорился о поединке с соотечественником Энтони Джошуа.

Напомним, что в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титул чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской организации (IBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).