В РФ арестовали многомиллионный особняк дочки первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой
В России наложили арест на имущество 50-летней дочки первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В список конфискованных объектов попал, например, дом, стоимость которого насчитывает порядка 200 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Mash.
Владения дочки первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Видео © Telegram / Mash
Неприятная участь настигла 500-метровый особняк в коттеджном посёлке "Дипломат" в Горках-2 Одинцовского района и участок в 4600 квадратов под ним, который окружает трёхметровый забор. Вокруг находится сосновый лес, а сама территория охраняется не абы кем, а самой ФСО. Причём в соседях всего 30 человек, каждый из которых имеет высокий статус и известен если не на всю страну, то в определённых кругах уж точно.
Однако насладиться обществом дипломатов, артистов и миллиардеров Гульнара, увы, больше не сможет. Сейчас она "гостит" в узбекской колонии, так что своим имуществом воспользоваться ей не удастся. В связи с этим было решено продать недвижимость и поделить средства с Узбекистаном.
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Напомним, Гульнара Каримова осуждена в августе 2015 года за вымогательство, против неё также выдвинуты и другие обвинения. В декабре 2017 года — после рассмотрения ещё одного дела — суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта стало известно, что из-за нарушения условий пребывания под домашним арестом её перевели в колонию. А позже возбудили ещё два уголовных дела.
ИТАР-ТАСС / Игорь Акимов