В РФ арестовали многомиллионный особняк дочки первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Неприятная участь настигла 500-метровый особняк в коттеджном посёлке "Дипломат" в Горках-2 Одинцовского района и участок в 4600 квадратов под ним, который окружает трёхметровый забор. Вокруг находится сосновый лес, а сама территория охраняется не абы кем, а самой ФСО. Причём в соседях всего 30 человек, каждый из которых имеет высокий статус и известен если не на всю страну, то в определённых кругах уж точно.