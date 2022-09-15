Две украинки подняли тревогу из-за избиения "русским бугаём" в Ницце, но злодеем оказался экс-боец ВСУ

На Лазурном Берегу во Франции неизвестный мужчина избил двух украинок за то, что те решили послушать на публике украинские песни. Сами женщины без тени сомнения утверждали, что обидчиком якобы был "какой-то проклятый русский". В итоге злодей был задержан: он оказался бывшим бойцом ВСУ.

По данным SHOT, Алина и Елена гуляли вдоль берега в Рокбрюн-Кап-Мартене, приграничном к Монако французском городе, и в какой-то момент решили включить украинскую музыку. К ним тут же подошёл, по их словам, некий "русский бугай": сначала он напал на дочь, потом нанёс несколько ударов её матери.

Об инциденте узнали киевские власти и подняли этот вопрос, а в МИД страны заявили, что виновного нужно найти и наказать. Как выяснили уже в полиции Франции, задержанным оказался "украинец по происхождению" — 33-летний бывший военный, который покинул службу из-за проблем со здоровьем и переехал в Европу работать телохранителем. При этом французские СМИ отмечают, что соотечественниц мужчина избивал на глазах у своего двухлетнего ребёнка.

Сам уроженец Украины признал вину, заявив что "перепутал девушек с русскими и случайно избил". Сейчас ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро по статье за "насилие, совершённое по расовому признаку". Дело будет вести Уголовный суд Ниццы. Прокурор города Ксавье Боном подтвердил информацию в Twitter.

"12 сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершённого против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", – говорится в заявлении Бонома.