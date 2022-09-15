Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о ракетном ударе по промышленному предприятию

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об обстреле. По его словам, ракетный удар пришёлся на промышленное предприятие, однако, на какое именно, он не уточнил.

Ранее уже сообщалось об ударе по насосной станции в Кривом Роге. Как отмечал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, под обстрел попали гидротехнические сооружения. С аналогичным заявлением выступал и руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в реке Ингулец после обстрела "резко повысился уровень воды" и "местами в городе отсутствует мобильная связь".