Путин на встрече с Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня
Россия привержена принципу "одного Китая" и осуждает провокации США на Тайване. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Твёрдо на деле придерживаемся принципа "одного Китая". Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", — сказал российский лидер.
Напомним, в августе армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Это усугубило отношения между сторонами, однако 14 августа на Тайвань с рабочим визитом приехала новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. А затем с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
ТАСС / Валерий Шарифулин