Путин на встрече с Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня

Россия привержена принципу "одного Китая" и осуждает провокации США на Тайване. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.