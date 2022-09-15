Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сбалансированную позицию по Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил позицию Китая в украинском вопросе, назвав её сбалансированной. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде.

Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином. Видео © LIFE

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия понимает озабоченность Китая по поводу украинского конфликта, поэтому в ходе встречи подробно разъяснит свою позицию, несмотря на то что ранее этот вопрос уже неоднократно поднимался.