Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сбалансированную позицию по Украине
Путин: Россия понимает озабоченности и ценит сбалансированную позицию Китая по Украине
Президент России Владимир Путин высоко оценил позицию Китая в украинском вопросе, назвав её сбалансированной. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде.
Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином. Видео © LIFE
"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", — сказал Путин.
Президент добавил, что Россия понимает озабоченность Китая по поводу украинского конфликта, поэтому в ходе встречи подробно разъяснит свою позицию, несмотря на то что ранее этот вопрос уже неоднократно поднимался.
Напомним, сегодня российский лидер Владимир Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ближайшие два дня глава государства проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия, в том числе пообщается с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими лидерами.