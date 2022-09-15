НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 сентября, 12:13

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сбалансированную позицию по Украине

Путин: Россия понимает озабоченности и ценит сбалансированную позицию Китая по Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил позицию Китая в украинском вопросе, назвав её сбалансированной. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Самарканде.

Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином. Видео © LIFE

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом", — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия понимает озабоченность Китая по поводу украинского конфликта, поэтому в ходе встречи подробно разъяснит свою позицию, несмотря на то что ранее этот вопрос уже неоднократно поднимался.

Путин и Си Цзиньпин не согласны мириться с "уродливыми" очертаниями однополярного мира

Путин и Си Цзиньпин не согласны мириться с "уродливыми" очертаниями однополярного мира

Напомним, сегодня российский лидер Владимир Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ближайшие два дня глава государства проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия, в том числе пообщается с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими лидерами.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров