Путин и Си Цзиньпин не согласны мириться с "уродливыми" очертаниями однополярного мира
Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал уродливыми попытки создания однополярного мира
Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита ШОС в Самарканде.
Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал уродливыми попытки создания однополярного мира. Видео © LIFE
"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего количества государств на планете", — подчеркнул российский лидер.
Си Цзиньпин в свою очередь твёрдо заявил о готовности вместе с Москвой сыграть руководящую роль, чтобы вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития.
"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — заверил он.
Напомним, что на днях в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против нашей страны непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. России же, по его словам, остаётся последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".