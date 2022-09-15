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15 сентября, 12:05

Путин и Си Цзиньпин не согласны мириться с "уродливыми" очертаниями однополярного мира

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал уродливыми попытки создания однополярного мира

Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита ШОС в Самарканде.

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал уродливыми попытки создания однополярного мира. Видео © LIFE

"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего количества государств на планете", подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин в свою очередь твёрдо заявил о готовности вместе с Москвой сыграть руководящую роль, чтобы вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития.

"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — заверил он.

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Напомним, что на днях в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против нашей страны непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. России же, по его словам, остаётся последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

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