Путин и Си Цзиньпин не согласны мириться с "уродливыми" очертаниями однополярного мира

Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита ШОС в Самарканде.

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал уродливыми попытки создания однополярного мира. Видео © LIFE

"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего количества государств на планете", — подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин в свою очередь твёрдо заявил о готовности вместе с Москвой сыграть руководящую роль, чтобы вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития.

"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — заверил он.