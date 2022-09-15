Захарова: В случае поставок Киеву ракет ATACMS США будут признаны стороной конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вынесла США предупреждение. По словам дипломата, государство будет признано непосредственной стороной конфликта на Украине, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта", — сказала она на брифинге.

При этом Захарова добавила, что последствия не заставят себя долго ждать. России придётся адекватно реагировать на действия США и защищать свою территорию "всеми доступными средствами".