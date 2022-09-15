Спецкор и водитель "ТВ Центра" ранены в результате взрыва в Запорожье
Члены съёмочной группы "ТВ Центра" ранены в результате взрыва в Запорожье
Никита Васильев. Фото © t.me / NikitaVasiliev
Съёмочная группа телеканала "ТВ Центр" пострадала в результате взрыва в Запорожской области, журналисту и водителю оказывают медицинскую помощь.
"Машина, на которой они передвигались, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Сейчас им оказывают помощь. Уточняем подробности", — сказано в сообщении канала.
А ранее съёмочная группа "Российской газеты" попала под обстрел со стороны украинских военных в центре Донецка. Снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля.