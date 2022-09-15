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Опубликовано 15 сентября 2022, 12:09

Спецкор и водитель "ТВ Центра" ранены в результате взрыва в Запорожье

Члены съёмочной группы "ТВ Центра" ранены в результате взрыва в Запорожье

Никита Васильев. Фото © t.me / NikitaVasiliev

Никита Васильев. Фото © t.me / NikitaVasiliev

Съёмочная группа телеканала "ТВ Центр" пострадала в результате взрыва в Запорожской области, журналисту и водителю оказывают медицинскую помощь.

"Машина, на которой они передвигались, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Сейчас им оказывают помощь. Уточняем подробности", — сказано в сообщении канала.

ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников
ВСУ обстреляли съёмочную группу RT из гранатомётов и подствольников

А ранее съёмочная группа "Российской газеты" попала под обстрел со стороны украинских военных в центре Донецка. Снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля.

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Андрей Бражников
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