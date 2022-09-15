Спецкор и водитель "ТВ Центра" ранены в результате взрыва в Запорожье

Съёмочная группа телеканала "ТВ Центр" пострадала в результате взрыва в Запорожской области, журналисту и водителю оказывают медицинскую помощь.

"Машина, на которой они передвигались, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Сейчас им оказывают помощь. Уточняем подробности", — сказано в сообщении канала.