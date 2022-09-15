Кабмин направит на программы льготной ипотеки ещё 56 млрд рублей
Более 56 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на льготные ипотечные программы. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Правительства РФ.
"Правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых", — сказал глава кабмина.
Из выделенной суммы 35 миллиардов рублей пойдёт на субсидирование программы "Льготная ипотека", 16,6 миллиарда — на "Семейную ипотеку" и 4,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Дополнительное финансирование позволит продлить эти программы до конца 2022 года, резюмируется в заявлении.
Ранее сообщалось, что программа льготного кредитования "Сельская ипотека" для постройки или приобретения жилья стала бессрочной. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых ещё большему числу сельских жителей.
ТАСС / Юрий Смитюк