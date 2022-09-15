Кабмин направит на программы льготной ипотеки ещё 56 млрд рублей

Более 56 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на льготные ипотечные программы. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Правительства РФ.

"Правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых", — сказал глава кабмина.

Из выделенной суммы 35 миллиардов рублей пойдёт на субсидирование программы "Льготная ипотека", 16,6 миллиарда — на "Семейную ипотеку" и 4,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Дополнительное финансирование позволит продлить эти программы до конца 2022 года, резюмируется в заявлении.