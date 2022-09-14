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14 сентября, 16:19
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Лайф публикует список пострадавших из-за падения и взрыва беспилотника на Ставрополье

<p>Место падения и взрыва беспилотника на Ставрополье. Фото © LIFE</p>

Место падения и взрыва беспилотника на Ставрополье. Фото © LIFE

В результате падения беспилотника в Ставропольском крае пострадали шесть человек, среди них шестилетний ребёнок, сообщает SHOT. Больше всего травм получил пожарный, который участвовал в тушении аппарата, его состояние оценивается как средней тяжести, уточнили в противопожарной и аварийно-спасательной службе края.

"Прибывшие к месту происшествия пожарные осуществляли разведку пожара. В этот момент произошёл взрыв. Стоящий на почтительном расстоянии от места происшествия пожарный пострадал в результате взрыва и госпитализирован. Он получил осколочные ранения руки и ноги, а также ожог лица", — отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты продолжают разбираться, что за летательный аппарат потерпел крушение и по каким причинам. Список пострадавших, по нашим данным, выглядит так:

  1. Рафаэль Мухаметов, 42 года (пожарный) — в тяжёлом состоянии;
  2. Анвер Курбанок, 33 года;
  3. Алиаскер Б., 6 лет;
  4. Заур Оразалиев, 27 лет;
  5. Руслан Клычев, 41 год;
  6. Джанибек Бабаев, 46 лет.
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Напомним, недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе Ставрополья упал и взорвался беспилотник. Предположительно, это Ту-143 "Рейс" — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный БПЛА разработки ОКБ имени Туполева. Во время тушения загоревшегося аппарата пострадал пожарный. Он госпитализирован с ожогами.

Татьяна Миссуми

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