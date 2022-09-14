Лайф публикует список пострадавших из-за падения и взрыва беспилотника на Ставрополье
Место падения и взрыва беспилотника на Ставрополье. Фото © LIFE
В результате падения беспилотника в Ставропольском крае пострадали шесть человек, среди них шестилетний ребёнок, сообщает SHOT. Больше всего травм получил пожарный, который участвовал в тушении аппарата, его состояние оценивается как средней тяжести, уточнили в противопожарной и аварийно-спасательной службе края.
"Прибывшие к месту происшествия пожарные осуществляли разведку пожара. В этот момент произошёл взрыв. Стоящий на почтительном расстоянии от места происшествия пожарный пострадал в результате взрыва и госпитализирован. Он получил осколочные ранения руки и ноги, а также ожог лица", — отметили в ведомстве.
Сейчас специалисты продолжают разбираться, что за летательный аппарат потерпел крушение и по каким причинам. Список пострадавших, по нашим данным, выглядит так:
- Рафаэль Мухаметов, 42 года (пожарный) — в тяжёлом состоянии;
- Анвер Курбанок, 33 года;
- Алиаскер Б., 6 лет;
- Заур Оразалиев, 27 лет;
- Руслан Клычев, 41 год;
- Джанибек Бабаев, 46 лет.
Напомним, недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе Ставрополья упал и взорвался беспилотник. Предположительно, это Ту-143 "Рейс" — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный БПЛА разработки ОКБ имени Туполева. Во время тушения загоревшегося аппарата пострадал пожарный. Он госпитализирован с ожогами.