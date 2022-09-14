Лайф публикует список пострадавших из-за падения и взрыва беспилотника на Ставрополье

В результате падения беспилотника в Ставропольском крае пострадали шесть человек, среди них шестилетний ребёнок, сообщает SHOT. Больше всего травм получил пожарный, который участвовал в тушении аппарата, его состояние оценивается как средней тяжести, уточнили в противопожарной и аварийно-спасательной службе края.

"Прибывшие к месту происшествия пожарные осуществляли разведку пожара. В этот момент произошёл взрыв. Стоящий на почтительном расстоянии от места происшествия пожарный пострадал в результате взрыва и госпитализирован. Он получил осколочные ранения руки и ноги, а также ожог лица", — отметили в ведомстве.

Сейчас специалисты продолжают разбираться, что за летательный аппарат потерпел крушение и по каким причинам. Список пострадавших, по нашим данным, выглядит так:

Рафаэль Мухаметов, 42 года (пожарный) — в тяжёлом состоянии; Анвер Курбанок, 33 года; Алиаскер Б., 6 лет; Заур Оразалиев, 27 лет; Руслан Клычев, 41 год; Джанибек Бабаев, 46 лет.