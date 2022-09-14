Бывший топ-менеджер Twitter раскрыл слабые места соцсети
Бывший топ-менеджер Twitter Затко предупредил сенаторов США об уязвимости соцсети
Бывший глава отдела информационной безопасности "Твиттера" Питер Затко заявил, что ради получения большей прибыли от рекламы соцсеть пожертвовала безопасностью своих пользователей. Видео с его выступлением перед членами Сената США публикует телеканал CNBC.
"Не будет преувеличением отметить, что работающий в компании Twitter сотрудник способен перехватить контроль над аккаунтами всех сенаторов, присутствующих на этих слушаниях", — отметил он.
По словам Затко, при его вступлении в должность у компании отсутствовали базовые меры защиты, а доступ к данным мог запросто получить практически любой сотрудник. Из-за этого "в системы соцсети проник и агент одной из иностранных спецслужб", добавил он.
"Не имеет значения, у кого есть ключи, когда на ваших дверях нет замков", — подытожил экс-глава отдела информационной безопасности "Твиттера".
Ранее стало известно, что "Твиттер" начал тестировать новую функцию по редактированию публикаций. Разработчики рассказали, что изменённый текст будет помечен специальным значком, нажав на который читатель сможет увидеть всю историю редактирования и предыдущие версии твита.
Flickr / Isriya Paireepairit