Бывший топ-менеджер Twitter раскрыл слабые места соцсети

Бывший глава отдела информационной безопасности "Твиттера" Питер Затко заявил, что ради получения большей прибыли от рекламы соцсеть пожертвовала безопасностью своих пользователей. Видео с его выступлением перед членами Сената США публикует телеканал CNBC.

"Не будет преувеличением отметить, что работающий в компании Twitter сотрудник способен перехватить контроль над аккаунтами всех сенаторов, присутствующих на этих слушаниях", — отметил он.

По словам Затко, при его вступлении в должность у компании отсутствовали базовые меры защиты, а доступ к данным мог запросто получить практически любой сотрудник. Из-за этого "в системы соцсети проник и агент одной из иностранных спецслужб", добавил он.

"Не имеет значения, у кого есть ключи, когда на ваших дверях нет замков", — подытожил экс-глава отдела информационной безопасности "Твиттера".