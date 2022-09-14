В России разработали девять тестов для выявления семи инфекций за час
Попова рассказала о разработке в России девяти тестов для диагностики семи инфекций за час
Российские учёные разработали девять тест-систем, которые помогают диагностировать семь инфекций, четыре из них уже внедрены в производство. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день мы имеем девять тест-систем для диагностики семи инфекций за 60 минут. То есть очень быстрые тест-системы, собственно, на это и был сделан упор. Это и CoViD-19, и грипп А и B, и туберкулёз, и золотистый стафилококк, и грибковые инфекции: кандидоз и чёрная плесень, которые, к сожалению, сопутствуют целому ряду инфекционных заболеваний", — пояснила она.
Также Попова сообщила, что рост заболеваемости ковидом наблюдается в 50 регионах РФ, снижение — в 27, при этом в восьми субъектах ситуация стабилизировалась. Достаточно интенсивное уменьшение числа заболевших наблюдается по Московской области и в Москве.
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