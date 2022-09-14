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14 сентября, 15:47

Украинцев пообещали не оставить без тепла зимой

Шмыгаль заверил в обеспеченности Украины энергоресурсами на осенне-зимний период

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство будет обеспечено энергоресурсами в предстоящий осенне-зимний период. Он утверждает в своём телеграм-канале, что Киев закупил около полутора тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около ста электростанций.

"Правительство готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона. На сегодня в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа, имеем 2,2 миллиона тонн угля на складах", — написал премьер.

Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись одеялами на зиму

Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись одеялами на зиму

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что грядущая зима для населения станет самой сложной в истории страны. Причина — высокие цены на газ. Он напомнил, что стоимость топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. А также заверил, что украинские власти пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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