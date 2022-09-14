Украинцев пообещали не оставить без тепла зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство будет обеспечено энергоресурсами в предстоящий осенне-зимний период. Он утверждает в своём телеграм-канале, что Киев закупил около полутора тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около ста электростанций.

"Правительство готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона. На сегодня в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа, имеем 2,2 миллиона тонн угля на складах", — написал премьер.