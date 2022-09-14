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14 сентября, 16:10

Лидер движения "Альтернатива" Олег Мельников пропал с коллегой в Харьковской области

<p>Лидер движения "Альтернатива" Олег Мельников. Фото © vk.com / <a href="https://vk.com/oleg___melnikov?ysclid=l81sr7lig8431866624" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Мельников</a></p>

Лидер движения "Альтернатива" Олег Мельников. Фото © vk.com / Олег Мельников

Основатель движения борцов с рабством "Альтернатива" Олег Мельников и его коллега без вести пропали в Харьковской области, сообщает Mash.

8 сентября они прибыли в Харьковскую область с гуманитарной помощью. 9 сентября Мельников с коллегой собирались отправиться домой, но перестали выходить на связь. По словам сотрудников "Альтернативы", лидер движения покрывал львиную долю расходов организации за свой счёт. Из-за этого приём заявок закрыт, ведь на решение проблем не хватает средств. Близкие и родные не оставляют надежды, что Мельников жив.

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