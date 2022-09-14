Лидер движения "Альтернатива" Олег Мельников пропал с коллегой в Харьковской области

Основатель движения борцов с рабством "Альтернатива" Олег Мельников и его коллега без вести пропали в Харьковской области, сообщает Mash .

8 сентября они прибыли в Харьковскую область с гуманитарной помощью. 9 сентября Мельников с коллегой собирались отправиться домой, но перестали выходить на связь. По словам сотрудников "Альтернативы", лидер движения покрывал львиную долю расходов организации за свой счёт. Из-за этого приём заявок закрыт, ведь на решение проблем не хватает средств. Близкие и родные не оставляют надежды, что Мельников жив.