В США разоблачили крупную ложь Белого дома об экономике

Американский журналист и телеведущий канала Fox News Такер Карлсон вскрыл ложь Белого дома об экономике США. На обман указывают недавно опубликованные правительством данные об инфляции.

"Речь не только о шампанском, браслетах для влюблённых и оборудовании для виндсёрфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях", — пояснил ведущий.

Карлсон указал на инфляцию в 8,3%, а также рекордное с 2020 года падение индекса DowJones, провалившегося сразу на 1200 пунктов. По его словам, это ужасные новости. При этом президент США Джо Байден ещё в прошлом году уверял граждан, что всё якобы идёт по плану.