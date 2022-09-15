Путин назвал отношения России и КНР удачным внешнеполитическим тандемом

Взаимодействие России и Китая занимает центральное место в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

По его словам, обе страны едины во мнении о необходимости формирования многополярного и справедливого миропорядка, основанного на международном праве и важной роли ООН, "а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое".