Путин назвал отношения России и КНР удачным внешнеполитическим тандемом
Взаимодействие России и Китая занимает центральное место в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности", — уточнил российский лидер.
По его словам, обе страны едины во мнении о необходимости формирования многополярного и справедливого миропорядка, основанного на международном праве и важной роли ООН, "а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое".
Напомним, в Самарканде проходит двухдневный саммит ШОС. Глава РФ Владимир Путин намерен встретиться с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции. Общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином, Путин заявил, что Россия твёрдо придерживается принципа "одного Китая" и осуждает провокации США на Тайване, а также он поблагодарил власти Китая за сбалансированную позицию по Украине.
ТАСС / POOL / Александр Демьянчук