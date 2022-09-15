Большинство россиян выступили за введение единой формы для школьников

Более 70% россиян поддерживают идею о том, чтобы ввести в школах единую форму для учащихся. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, участниками которого стали 443 респондента старше 18 лет.

Так, 72% опрошенных в ответ на предложение высказали "безусловно да" и "скорее да". Однако несколькими годами ранее за идею выступало ещё больше россиян — целых 82%. При этом чаще сторонниками предложения являются родители учащихся 5–8 классов, а также женщины в возрасте 45–59 лет и жители городов с населением от 500 до 950 тысяч человек. Они считают, что школьная форма обеспечивает равноправие, дисциплинирует, а также искореняет дискриминацию.

При этом против идеи высказывается каждый пятый россиянин, в большинстве которых молодые родители в возрасте от 25 до 34 лет, а также москвичи и жители Петербурга. По мнению 22%, единая форма забирает у учеников возможность самовыражения, а 27% сетуют о чересчур высокой стоимости формы.