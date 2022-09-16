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16 сентября, 02:29

В Запорожской области разочаровались резолюцией МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Резолюция МАГАТЭ по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС" или на "любом другом ядерном объекте Украины". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета, два выступили против, ещё семь воздержались. До этого миссия МАГАТЭ посещала ЗАЭС, оставив там на постоянной основе двух своих представителей.

"Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ ещё есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация не способна на объективное и непредвзятое расследование", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

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Он обратил внимание на то, что в принятой советом МАГАТЭ резолюции, несмотря на полученные доказательства, так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов Запорожской АЭС — это ВСУ, в то время как ВС РФ выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты станции от внешних террористических угроз.

Постпредство РФ при международных организациях в Вене уже расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую. Там возмущены тем, что в документе не упомянуто об обстрелах объекта со стороны ВСУ, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.

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ТАСС / AP

Иван Косицын

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