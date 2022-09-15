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15 сентября, 16:36

Постпредство РФ расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую

Постпредство РФ сочло резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС антироссийской из-за молчания об ударах ВСУ

Постпредство РФ при международных организациях в Вене расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую в связи с тем, что в документе не упомянуто об обстрелах объекта со стороны ВСУ.

"Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности. — Прим. Лайфа) в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают", — написано в телеграм-канале постпредства.

В сообщении дипмиссии также отмечено, что против принятия документа проголосовали Китай и Россия. Воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке, заключили в постпредстве.

Гутерриш сообщил о переговорах МАГАТЭ, России и Украины по безопасности на ЗАЭС

Гутерриш сообщил о переговорах МАГАТЭ, России и Украины по безопасности на ЗАЭС

Напомним, МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей. 11 сентября в МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг объекта охранной зоны ядерной и физической безопасности.

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Wikipedia

Анатолий Симоненко

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