Постпредство РФ при международных организациях в Вене расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую в связи с тем, что в документе не упомянуто об обстрелах объекта со стороны ВСУ.

"Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности. — Прим. Лайфа) в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают", — написано в телеграм-канале постпредства.

В сообщении дипмиссии также отмечено, что против принятия документа проголосовали Китай и Россия. Воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке, заключили в постпредстве.