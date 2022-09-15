Чиновника Минюста поймали с поличным при получении взятки

ФСБ задержала в Москве заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадия Бочарова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает "Коммерсант", добавив, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным издания, чиновника поймали с поличным, при этом не уточняется, какую именно взятку и за что её получил подозреваемый. Речь также может идти и о превышении должностных полномочий. Бочаров не стал отказываться от сотрудничества со следствием и заявил, что готов объяснить произошедшее.