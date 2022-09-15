Чиновника Минюста поймали с поличным при получении взятки
ФСБ задержала за взятку замглавы центра судебной экспертизы Минюста Бочарова
ФСБ задержала в Москве заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадия Бочарова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает "Коммерсант", добавив, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
По данным издания, чиновника поймали с поличным, при этом не уточняется, какую именно взятку и за что её получил подозреваемый. Речь также может идти и о превышении должностных полномочий. Бочаров не стал отказываться от сотрудничества со следствием и заявил, что готов объяснить произошедшее.
Ранее сообщалось, что гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы приговорить бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова к 15 годам колонии по делу о взятке. По версии следствия, с 2010 года он брал взятки за выдачу разрешений на строительство и на заключение договоров с мэрией, касающихся аренды земельных участков.
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