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15 сентября, 16:29

Чиновника Минюста поймали с поличным при получении взятки

ФСБ задержала за взятку замглавы центра судебной экспертизы Минюста Бочарова

ФСБ задержала в Москве заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадия Бочарова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает "Коммерсант", добавив, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным издания, чиновника поймали с поличным, при этом не уточняется, какую именно взятку и за что её получил подозреваемый. Речь также может идти и о превышении должностных полномочий. Бочаров не стал отказываться от сотрудничества со следствием и заявил, что готов объяснить произошедшее.

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Ранее сообщалось, что гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы приговорить бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова к 15 годам колонии по делу о взятке. По версии следствия, с 2010 года он брал взятки за выдачу разрешений на строительство и на заключение договоров с мэрией, касающихся аренды земельных участков.

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Татьяна Миссуми

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