Мифы и правда о филлерах: Почему не надо бояться гиалуронки и ботокса

Ухаживать за кожей нужно начиная с 12–14 лет, когда в ней появляются сальные, потовые железы, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" косметолог-дерматолог Дарья Пермякова. Она отметила, что первые возрастные изменения заметны уже в 25–28 лет, однако проблемы, требующие похода к косметологу, возникают и ранее в виде акне, рубцов постакне и жирной кожи.

Косметолог-дерматолог Дарья Пермякова рассказала, когда необходимо начинать ухаживать за кожей и стоит ли бояться инъекций. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Все свободные углеводы действуют на разрушение синтеза коллагена. Стараемся исключать их из питания. Без сладкого невозможно, это наши эндорфины и хорошее настроение, но мы его обязательно уменьшаем. Помните, что углеводы разрушают коллаген. Для меня один чизкейк в день — это вариант нормы. Добавляю ещё шоколадку, когда совсем стрессую", — пояснила Пермякова.

Также на состояние кожи влияет правильный сон, при этом с 22 до 2 часов ночи человек должен спать. Чтобы синтез гормона мелатонина происходил оптимально, на сетчатку не должен попадать свет.

Пермякова призвала девушек не бояться инъекций. По её словам, ботулотоксин в правильной дозировке воздействует только на мимические мышцы, образующие заломы. Она также сообщила, что при пластике губ используется гиалуроновая кислота, объём которой регулируется. Она необходима для увлажнения, устранения асимметрии и придания большей чёткости, которая пропадает с возрастом.