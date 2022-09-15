В Словакии прошлись бульдозером по кладбищу русских солдат
Староста словацкого села распорядился снести кладбище солдат Русской императорской армии
В Словакии по указанию старосты села Ладомиров уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой. Об этом в четверг сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Братиславе Виталия Житнюка.
"Был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землёй", — проинформировал дипломат.
В посольстве назвали произошедшее кощунством, которое "в большинстве цивилизованных стран являлось бы уголовно наказуемым деянием". Дипломаты призывали словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны.
Ранее Лайф рассказывал, как в Варшаве осквернили кладбище советских солдат нецензурными надписями. Кроме того, в Литве осквернили памятники советским воинам и православный приход. Для этого вандалы использовали краску и листовки с оскорбительными надписями. А недавно в Латвии был снесён последний элемент памятника освободителям Риги — обелиск в честь советских воинов. В итоге из-за демонтажа мемориала страну обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО.
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