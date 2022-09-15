В Словакии прошлись бульдозером по кладбищу русских солдат

В Словакии по указанию старосты села Ладомиров уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой. Об этом в четверг сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Братиславе Виталия Житнюка.

"Был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землёй", — проинформировал дипломат.