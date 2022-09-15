Парень погибшей при ударе ВСУ студентки из ЛНР обратился к Зеленскому

Студент колледжа в Перевальске ЛНР, который ВСУ обстреляли из HIMARS 14 сентября, обвинил киевский режим в терроризме и назвал президента Украины Владимира Зеленского "мудаком". Как рассказал в беседе с Ura.ru житель республики, в результате удара по образовательному учреждению погибла его девушка.

Он вспомнил, что ВСУ выпустили ракеты по колледжу рано утром, когда студенты ещё спали. Сам юноша во время удара находился в комнате общежития.

"Вику (девушку. — Прим. Лайфа) полностью завалило камнями. Меня вытащили военные. А Вику — нет, она погибла. Мы три года встречались, она была адекватная и разумная, особо без вредных привычек. Зеленский — просто мудак, который приказывает обстреливать мирные города", — заявил молодой человек.