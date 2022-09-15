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Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 16:08
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Парень погибшей при ударе ВСУ студентки из ЛНР обратился к Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Студент колледжа в Перевальске ЛНР, который ВСУ обстреляли из HIMARS 14 сентября, обвинил киевский режим в терроризме и назвал президента Украины Владимира Зеленского "мудаком". Как рассказал в беседе с Ura.ru житель республики, в результате удара по образовательному учреждению погибла его девушка.

Он вспомнил, что ВСУ выпустили ракеты по колледжу рано утром, когда студенты ещё спали. Сам юноша во время удара находился в комнате общежития.

"Вику (девушку. — Прим. Лайфа) полностью завалило камнями. Меня вытащили военные. А Вику — нет, она погибла. Мы три года встречались, она была адекватная и разумная, особо без вредных привычек. Зеленский — просто мудак, который приказывает обстреливать мирные города", — заявил молодой человек.

ВСУ попытались сбросить ракету на школу в ЛНР
ВСУ попытались сбросить ракету на школу в ЛНР

Напомним, что здание колледжа в Перевальске в Луганской Народной Республике было полностью разрушено после обстрела ВСУ — выпущенные из РСЗО HIMARS ракеты были наведены именно на это образовательное учреждение. Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов сообщил, что детей-сирот планируется перевести на учёбу в Луганск.

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Ирина Фальке
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