Президент Польши помечтал о репарациях от России

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Об этом он заявил в четверг в интервью еженедельнику Wprost.

"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России", — сказал политик.

По словам Дуды, нет "никаких причин", по которым Польша должна отказаться от шанса выбить для себя материальную компенсацию не только от Берлина, но и от Москвы.

Ранее Польша выставила Германии счёт в $1,3 триллиона в качестве репараций за Вторую мировую войну. В Варшаве также предупредили, что в будущем эта сумма может увеличиться.