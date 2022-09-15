Президент Польши помечтал о репарациях от России
Президенту Польши Дуде понравилась идея истребовать репарации за Вторую мировую ещё и от России
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Об этом он заявил в четверг в интервью еженедельнику Wprost.
"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России", — сказал политик.
По словам Дуды, нет "никаких причин", по которым Польша должна отказаться от шанса выбить для себя материальную компенсацию не только от Берлина, но и от Москвы.
Ранее Польша выставила Германии счёт в $1,3 триллиона в качестве репараций за Вторую мировую войну. В Варшаве также предупредили, что в будущем эта сумма может увеличиться.
Депутаты Сейма также внесли поправку, которая гласит, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". В документе говорится, что эти потери требуют подсчёта и необходимой оценки, которая "станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации". Другими словами, на уровне польского Парламента уже есть силы, активно продвигающие требование репараций от России.
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