Читатели Twitter пришли в ярость из-за рецепта польско-украинских вареников в NYT
Пользователи Twitter обрушились с критикой на опубликованный американской газетой The New York Times пост, в котором представлен рецепт польско-украинских вареников. Читателей возмутило название блюда, в котором присутствует слово "русский".
Популярные в Польше и на Украине вареники с картофелем и творогом привыкли называть ruskie pierogi, но именно с русской кухней они не ассоциируются, поскольку отличаются от традиционных пельменей. Но иностранные пользователи эти тонкости предпочли не учитывать и обвинили NYT в поддержке России.
"Вообще-то эти вареники родом с Украины, а не из России. Стоит знать географию рецептов, которые публикуете", — написала одна из подписчиц в комментариях.
"NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" — добавил другой читатель.
"Это оскорбительное название. При нынешней ситуации в мире использовать слово "русский" в названии как минимум неуместно", — высказался ещё один пользователь.
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Ранее голландская компания Kleer Delicatessen заплатила 6,5 тыс. евро, чтобы убрать слово "русский" из названия салата. В конце июня на саммите НАТО в Мадриде блюдо оказалось весьма популярным: западные чиновники съели его за два часа полностью. Салат попал в верхнюю строчку меню и предлагался по цене восемь евро за порцию. Однако название коронного блюда ресторан, обслуживающий гостей саммита, вскоре решил переименовать. Он стал "Традиционным", но ингредиенты менять не стали.
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