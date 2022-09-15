Читатели Twitter пришли в ярость из-за рецепта польско-украинских вареников в NYT

Пользователи Twitter обрушились с критикой на опубликованный американской газетой The New York Times пост, в котором представлен рецепт польско-украинских вареников. Читателей возмутило название блюда, в котором присутствует слово "русский".

Популярные в Польше и на Украине вареники с картофелем и творогом привыкли называть ruskie pierogi, но именно с русской кухней они не ассоциируются, поскольку отличаются от традиционных пельменей. Но иностранные пользователи эти тонкости предпочли не учитывать и обвинили NYT в поддержке России.

"Вообще-то эти вареники родом с Украины, а не из России. Стоит знать географию рецептов, которые публикуете", — написала одна из подписчиц в комментариях.

"NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" — добавил другой читатель.