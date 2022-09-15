Названо самое приоритетное направление для ВСУ

Украинские войска больше не дождутся "подарка" от российских в виде отхода с заранее занятых позиций, заявил в разговоре с РИА ФАН политолог и публицист Юрий Кот, подразумевая момент, когда Армия РФ в Запорожской области пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ. Тогда часть войск была уничтожена, а другая часть вернулась на исходные позиции.

"Если посмотреть незамыленным взглядом на карту военных действий, то можно увидеть, что Запорожское направление для Киева, вероятнее всего, самое приоритетное. Потому что если ему удастся развить на нём успешное наступление, то наша группировка войск на юге просто будет разрезана напополам. Более того, ВСУ получат выход к Азовскому морю, а это значит, что они смогут подтянуть к его берегам дальнобойные гаубицы, которые смогут доставать до Крымского моста", — объяснил Кот.

При этом политолог подчеркнул, что такие манёвры у ВСУ не получатся, так как Российская армия не дремлет и знает обо всех "сладких целях" националистов. К тому же российские бойцы умудрены опытом украинского контрнаступления на Харьковском направлении. Эксперт заявил, что сейчас у ВСУ в день гибнет по тысяче солдат, но при необходимости будет по десять тысяч.