Венесуэла собралась стать новым местом притяжения российских туристов

Венесуэла намерена побороться за российских туристов, которым из-за санкций Запада закрыты многие направления для отдыха. Об этом сообщил министр туризма страны Али Падрон, который прибыл в Москву на международную туристическую выставку.

"Мы превзойдём другие традиционные [для россиян] направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России", — сказал он.

Министр напомнил, что уже в октябре в Венесуэлу начнёт летать Nordwind Airlines, с каждым рейсом которой в страну будут прибывать 440 туристов, также полёты этим маршрутом осуществляет и компания Conviasa.