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15 сентября, 15:25

Венесуэла собралась стать новым местом притяжения российских туристов

Венесуэла намерена побороться за российских туристов, которым из-за санкций Запада закрыты многие направления для отдыха. Об этом сообщил министр туризма страны Али Падрон, который прибыл в Москву на международную туристическую выставку.

"Мы превзойдём другие традиционные [для россиян] направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России", — сказал он.

Министр напомнил, что уже в октябре в Венесуэлу начнёт летать Nordwind Airlines, с каждым рейсом которой в страну будут прибывать 440 туристов, также полёты этим маршрутом осуществляет и компания Conviasa.

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Ранее большинство россиян назвали отдых на пляже самым скучным способом провести отпуск. Чаще всего так отвечали представители старшего поколения, а молодёжь тем временем считает отдых у моря и в отелях системы "всё включено" удачным времяпрепровождением.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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