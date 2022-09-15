Стало известно, почему Лукашенко на переговорах с Си Цзиньпином надел маску с флагом Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином надел маску с флагом Китая, чем сразу же озадачил медиапространство. Кадры со встречи в Самарканде появились в телеграм-канале "Пул Первого", близком к главе государства.

"Пиневичу (главе Минздрава республики. — Прим. Лайфа) не удавалось, а Си смог. По просьбе китайских друзей Первый надел маску", — говорится в одной из публикаций с места.

Александр Лукашенко на саммите в Самарканде. Фото © Telegram / Пул Первого

Позже журналисты прояснили ситуацию. По их словам, Лукашенко заранее подготовился к встрече с китайским коллегой, прекрасно зная, каких мер предосторожности от коронавируса там придерживаются. Белорусский лидер взял на встречу свою маску, однако уже на месте решил надеть такую же, как и у Си Цзиньпина, — с китайским флагом.

"И ещё с десяток таких [масок] президент попросил с собой в Минск. Д — доверие!" — добавил телеграм-канал.