Гринч снова в деле: Боррель попросил испанцев о "небольшой рождественской жертве"

Испанцы могут остаться без рождественского освещения на улицах городов, которое традиционно устанавливается в стране с октября. Такой способ экономии электроэнергии поддержал в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность <…> — это пойти на небольшую жертву", — сказал он, комментируя споры в Испании на этот счёт.

По мнению Борреля, западные страны "живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", а уличного освещения более чем достаточно, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы сэкономить на рождественской иллюминации.