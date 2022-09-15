Гринч снова в деле: Боррель попросил испанцев о "небольшой рождественской жертве"
Боррель предложил испанцам отказаться от рождественского освещения улиц ради экономии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © Shutterstock
Испанцы могут остаться без рождественского освещения на улицах городов, которое традиционно устанавливается в стране с октября. Такой способ экономии электроэнергии поддержал в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность <…> — это пойти на небольшую жертву", — сказал он, комментируя споры в Испании на этот счёт.
По мнению Борреля, западные страны "живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", а уличного освещения более чем достаточно, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы сэкономить на рождественской иллюминации.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не может определиться, достаточно ли запасов газа для предстоящей зимы и смогут ли граждане оплатить его. По его мнению, Россия использует энергию как политическое оружие и в результате "Европа сталкивается с настоящим штормом". Боррель призвал европейцев приготовиться к любому сценарию в энергетике.