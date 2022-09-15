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15 сентября, 15:07

Гринч снова в деле: Боррель попросил испанцев о "небольшой рождественской жертве"

Боррель предложил испанцам отказаться от рождественского освещения улиц ради экономии

<p>Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © Shutterstock</p>

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © Shutterstock

Испанцы могут остаться без рождественского освещения на улицах городов, которое традиционно устанавливается в стране с октября. Такой способ экономии электроэнергии поддержал в интервью радиостанции Onda Cero верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность <…> — это пойти на небольшую жертву", — сказал он, комментируя споры в Испании на этот счёт.

По мнению Борреля, западные страны "живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", а уличного освещения более чем достаточно, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы сэкономить на рождественской иллюминации.

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Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не может определиться, достаточно ли запасов газа для предстоящей зимы и смогут ли граждане оплатить его. По его мнению, Россия использует энергию как политическое оружие и в результате "Европа сталкивается с настоящим штормом". Боррель призвал европейцев приготовиться к любому сценарию в энергетике.

Татьяна Миссуми

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