Украинский музыкант обвинил "руку Кремля" в отмене своих концертов в Европе
Лидер "Воплей Видоплясова" Скрипка пожаловался, что его концерт в Европе отменили из-за нацизма
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Украинский рок-музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что его концерт в гамбургском клубе "Индра", где когда-то выступали Битлз, отменили, обвинив его в нацизме. По словам артиста, на данный момент в Европе существует практика отмены концертов украинских музыкантов по этой причине.
"Украинская музыка стала встречать сопротивление каких-то тайных сил в Германии. Стали везде отменять наши концерты под эгидой, что украинцы — это нацисты и нацистам нельзя петь на родном языке свои песни", — заявил музыкант, добавив, что в произошедшем виноваты "длинные руки Кремля".
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