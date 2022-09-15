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15 сентября, 15:01

Украинский музыкант обвинил "руку Кремля" в отмене своих концертов в Европе

Лидер "Воплей Видоплясова" Скрипка пожаловался, что его концерт в Европе отменили из-за нацизма

<p>Обложка © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Украинский рок-музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что его концерт в гамбургском клубе "Индра", где когда-то выступали Битлз, отменили, обвинив его в нацизме. По словам артиста, на данный момент в Европе существует практика отмены концертов украинских музыкантов по этой причине.

"Украинская музыка стала встречать сопротивление каких-то тайных сил в Германии. Стали везде отменять наши концерты под эгидой, что украинцы — это нацисты и нацистам нельзя петь на родном языке свои песни", заявил музыкант, добавив, что в произошедшем виноваты "длинные руки Кремля".

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Матвей Шандрыголов
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