"Считает себя остроумной": В Китае высмеяли новую идею главы ЕК по счетам за электроэнергию
Пользователи Weibo раскритиковали главу ЕК за идею отправить Москве все счета за свет
Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, чтобы отправить Москве европейские счета за электроэнергию, совсем не оценили в Китае. Пользователи социальной сети Weibo восприняли её заявление в штыки и поспешили раскритиковать.
Один из комментаторов сильно возмутился, отметив, что, "оказывается", в её обязанности не входит решение проблем в Европе. По его словам, волнуют главу ЕК лишь дела Украины. Другой же читатель посчитал ироничное заявление фон дер Ляйен совершенно неуместным.
"Отвечая на слова о страданиях европейцев, американка фон дер Ляйен посчитала себя весьма остроумной", — отметил он.
Ещё один комментатор пошутил, что европейцам лучше сразу отправить счета в Россию, а также назвал их чересчур терпеливыми. Другой его поддержал, также призвав последовать предложению главы ЕК. По словам пользователя, президент РФ Владимир Путин с большим удовольствием и смехом прочитает послание всем россиянам.
"Значит, Москва теперь их политический центр? Путин — президент всей Европы?" — задался вопросом следующий пользователь.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посоветовала европейцам отправить возросшие счета за газ и электричество в Москву. Так она ответила евродепутату движения "Неподчинившаяся Франция" Манон Обри, которая принесла на пленарную сессию Европарламента 14 сентября полученные от соотечественников счета.
ТАСС / AP / Jean-Francois Badias