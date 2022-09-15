"Считает себя остроумной": В Китае высмеяли новую идею главы ЕК по счетам за электроэнергию

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, чтобы отправить Москве европейские счета за электроэнергию, совсем не оценили в Китае. Пользователи социальной сети Weibo восприняли её заявление в штыки и поспешили раскритиковать.

Один из комментаторов сильно возмутился, отметив, что, "оказывается", в её обязанности не входит решение проблем в Европе. По его словам, волнуют главу ЕК лишь дела Украины. Другой же читатель посчитал ироничное заявление фон дер Ляйен совершенно неуместным.

"Отвечая на слова о страданиях европейцев, американка фон дер Ляйен посчитала себя весьма остроумной", — отметил он.

Ещё один комментатор пошутил, что европейцам лучше сразу отправить счета в Россию, а также назвал их чересчур терпеливыми. Другой его поддержал, также призвав последовать предложению главы ЕК. По словам пользователя, президент РФ Владимир Путин с большим удовольствием и смехом прочитает послание всем россиянам.

"Значит, Москва теперь их политический центр? Путин — президент всей Европы?" — задался вопросом следующий пользователь.