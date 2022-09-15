Волонтёры передали многодетным и малообеспеченным семьям Мариуполя телефоны и ноутбуки

Сторонники "Волонтёрской роты" и "Молодой гвардии Единой России" передали ноутбуки и телефоны детям из малообеспеченных и многодетных семей Мариуполя, а также жителям и сотрудникам социальных учреждений города. Об этом говорится на сайте "Единой России". По словам председателя МГЕР Антона Демидова, техника, переданная волонтёрами, понадобится детям в связи с началом учебного года.

"Для учёбы и связи с родителями им необходимы ноутбуки и мобильные телефоны. В такой же технике для работы нуждаются сотрудники школ и больниц", — заявил политик.

Помощь также была передана семье Елены Коломиец, у которой на попечении находятся трое детей: Арсен Попов, а также Игорь и Евгений Сусловы. Первый был награждён орденом "За отвагу" — высшей гражданской наградой ДНР.