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15 сентября, 14:54

Волонтёры передали многодетным и малообеспеченным семьям Мариуполя телефоны и ноутбуки

<p>Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/volontyory-molodoj-gvardii-i-volontyorskoj-roty-peredali-noutbuki-i-mobilnye-telefony-zhitelyam-i-sotrudnikam-socuchrezhdenij-mariupolya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

Обложка © "Единая Россия"

Сторонники "Волонтёрской роты" и "Молодой гвардии Единой России" передали ноутбуки и телефоны детям из малообеспеченных и многодетных семей Мариуполя, а также жителям и сотрудникам социальных учреждений города. Об этом говорится на сайте "Единой России". По словам председателя МГЕР Антона Демидова, техника, переданная волонтёрами, понадобится детям в связи с началом учебного года.

"Для учёбы и связи с родителями им необходимы ноутбуки и мобильные телефоны. В такой же технике для работы нуждаются сотрудники школ и больниц", — заявил политик.

Помощь также была передана семье Елены Коломиец, у которой на попечении находятся трое детей: Арсен Попов, а также Игорь и Евгений Сусловы. Первый был награждён орденом "За отвагу" — высшей гражданской наградой ДНР.

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Ранее Лайф писал, что тульские строители восстановили один из детских садов Мариуполя. Также бригада туляков занимается восстановлением жилых домов города, а также здания, предоставленного под манёвренный фонд.

Матвей Шандрыголов

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