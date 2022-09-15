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Регион
Опубликовано 15 сентября 2022, 14:39
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Глава Крыма Аксёнов поддержал идею Кадырова о "самомобилизации" регионов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал инициативу чеченского лидера Рамзана Кадырова о "самомобилизации" регионов РФ. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах", — написал чиновник.

Аксёнов отметил, что регионы уже работают в этом направлении, приведя в пример Крым, где к выполнению задач в рамках спецоперации было подготовлено и обеспечено всем необходимым более 1200 добровольцев. Глава республики подчеркнул, что внести вклад в общее дело и восстановить мир сегодня может каждый.

Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт
Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт

Напомним, Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв
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