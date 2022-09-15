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15 сентября, 14:27

Роджер Федерер объявил, что завершит карьеру в конце сентября

Победитель 20 турниров Большого шлема по теннису швейцарец Роджер Федерер завершит карьеру в конце сентября по окончании выставочных соревнования Кубка Лэйвера. Об этом 41-летний спортсмен написал в своих соцсетях.

По словам Федерера, не игравшего с прошлогоднего Уимблдона, состояние здоровья больше не позволяет ему демонстрировать прежний высокий уровень. Кубок Лэйвера пройдёт в Лондоне 23–25 сентября.

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Швейцарец восемь раз побеждал на Уимблдоне и пять раз — на Открытом чемпионате США. Оба показателя являются высшими в истории. По количеству завоёванных титулов на турнирах АТР (103) он занимает второе место, уступая только американцу Джимми Коннорсу (109).

Теннисисту принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на первом месте в рейтинге АТР (237 недель подряд). Также Федерер является олимпийским чемпионом Пекина-2008 в паре и победителем Кубка Дэвиса.

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АТР

Роман Фейгин

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