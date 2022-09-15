На Урале подростки запинали школьницу из-за шапки цвета российского триколора

В Екатеринбурге трое подростков избили 12-летнюю школьницу за то, что та надела шапку с цветами российского флага. Об этом пишет местный портал E1.RU со ссылкой на мать пострадавшей девочки.

Инцидент произошёл в Компрессорном районе города. По словам родительницы, девочка шла в секцию в шапке, которую привезла с выступления в Петербурге, однако в какой-то момент к ней пристали хулиганы. Один из подростков стал выкрикивать антипатриотические лозунги, а второй от слов перешёл к делу и отпинал школьницу по ногам. В итоге девочке удалось отбиться от шпаны и добежать до педагогов, а позже её забрала мама.

По рассказам женщины, у пострадавшей целый вечер после происшествия ныли ноги. Кроме того, она отметила, что девочка теперь очень напугана и боится выходить на улицу, отказывается даже просто сходить в магазин. Родительница уже обратилась в полицию, где пообещали найти всех причастных к инциденту.