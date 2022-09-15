Инфаркт вместо йоги: При каких симптомах опасно заниматься спортом

При физических нагрузках порой могут проявиться заболевания сердца, сосудов и других внутренних органов, о которых человек даже не подозревает, рассказала "Москве 24" терапевт Ирина Ескова. Это может произойти из-за увеличения частоты сердечных сокращений и учащения дыхания во время тренировки.

Порой человек может чувствовать колющие боли в грудной клетке и под рёбрами, а также головокружения. Это может проходить через 15 минут, и это значит, что всё в порядке. Но увеличение продолжительности дурного самочувствия может означать проявление симптомов гипертонии, порока сердца или поражения сердечной мышцы.

"Плохо, когда неприятные ощущения после завершения тренировки сохраняются надолго. В этом случае физические нагрузки стоит на время отменить и пройти медицинское обследование, чтобы исключить наличие заболеваний", — пояснила Ескова.

Она также подчеркнула, что продолжать тренировки опасно при частоте сердечных сокращений больше 100 или меньше 50 ударов в минуту либо при перебоях в работе сердца. Либо когда артериальное давление выше, чем 150 на 100 или ниже, чем 90 на 50.

А при лёгочных нарушениях возникают трудности с выдохом. У человека, кроме появления одышки, могут набухнуть шейные вены, посинеть губы, начаться кашель и свист в груди. В этом случае необходимо срочно вызвать скорую помощь. Чтобы не доводить до такого состояния, нужно следить за ощущениями в грудной клетке. Насторожить должна приступообразная жгучая или давящая боль, которая отдаёт под лопатку, в плечо, левую руку и в нижнюю челюсть. Это может свидетельствовать о симптомах инфаркта миокарда.

Если человек тренируется не на голодный желудок, но испытывает головокружения, речь может идти о диабете, анемии, повышении артериального давления, заболеваниях позвоночника или головного мозга. Если надолго после занятий спортом закладывает уши, причина может крыться в воспалении уха, в проблемах с сосудами или позвоночником.