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15 сентября, 13:37

Названа ошибка гипертоников, которая чревата инсультом

Кардиолог Маршинцева раскрыла главную ошибку гипертоников

Гипертоники, которые отказываются от поддерживающей терапии, рискуют столкнуться с гипертоническим кризом и даже инсультом, рассказала изданию "Москва 24" врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Причиной такого несерьёзного отношения к своему здоровью, как правило, является вера в то, что если давление нормализовалось, то это состояние так и сохранится в будущем.

"Если у человека гипертоническая болезнь, то таблетки придётся пить всю жизнь. Единственное, могут меняться сами препараты, могут меняться дозы. Кто начинает забывать или вообще отменять, у них случаются кризы", — заявила Маршинцева.

Она подчеркнула, что особенно риски развития инсульта повышаются при наличии на шее извитости сосудов или бляшек.

Кардиолог перечислил опасные привычки при высоком пульсе

Кардиолог перечислил опасные привычки при высоком пульсе

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что избавиться от гипертонии можно и без помощи лекарств, но для этого нужно изменить образ жизни и привычки.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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