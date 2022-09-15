Названа ошибка гипертоников, которая чревата инсультом

Гипертоники, которые отказываются от поддерживающей терапии, рискуют столкнуться с гипертоническим кризом и даже инсультом, рассказала изданию "Москва 24" врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Причиной такого несерьёзного отношения к своему здоровью, как правило, является вера в то, что если давление нормализовалось, то это состояние так и сохранится в будущем.

"Если у человека гипертоническая болезнь, то таблетки придётся пить всю жизнь. Единственное, могут меняться сами препараты, могут меняться дозы. Кто начинает забывать или вообще отменять, у них случаются кризы", — заявила Маршинцева.

Она подчеркнула, что особенно риски развития инсульта повышаются при наличии на шее извитости сосудов или бляшек.