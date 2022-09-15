Метеоролог разнесла ложь властей Польши о "полезной для здоровья" температуре в 17°C в доме

Власти Польши взялись за изменение критериев комфортности проживания в домах, чтобы как-то замаскировать перед населением проблемы с отоплением. Отсюда такие нелепые заявления о том, что температура в квартире в районе 17—19 градусов полезна для здоровья. Об этом Лайфу рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Зимой у них будет одна температура, ниже комфортной, а летом, когда будет жара, они скажут, что комфортная — когда 30 градусов в квартире, чтобы не работали кондиционеры. Это политическое заявление. 17 градусов — это не комфортная температура. Для здоровья людей комфортная — 22–23 градуса", — пояснила она.