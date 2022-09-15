Названы сроки проведения слушания по допинговому делу Валиевой

Слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой состоятся в конце сентября – начале октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора агентства Веронику Логинову.

Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным.