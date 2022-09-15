Назван смертельный побочный эффект от ковида

Учёные выяснили, что перенесённый коронавирус может стать предпосылкой для возникновения болезни Альцгеймера. Согласно исследованию сотрудников Университета Кейс-Вестерн-Резерв, у переболевших пожилых людей риск её развития возрастает почти в два раза. Об этом пишет газета The Sun.

Эксперты изучили медкарты 6,2 миллиона людей старше 65 лет и разделили пациентов на две группы. В одной подопытные заразились ковидом, а во второй смогли избежать инфекции. В итоге учёные пришли к выводу, что у представителей первой группы был повышенный риск развития болезни Альцгеймера.

Согласно результатам, вероятность появления деменции после ковида выше на 50–80%. Причём наиболее подвержены этому женщины старше 85 лет. Специалисты пока не смогли определить причинно-следственную связь, однако заявили, что на появление недуга влияют и другие факторы, в числе которых прочие заболевания, перенесённые ранее, а также общее состояние здоровья.