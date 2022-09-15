VK внедрит свои сервисы в российские школы и колледжи

Минцифры, Минпросвещения и компания VK подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства просвещения.

Так, сервисы "VK Звонки", "VK Мессенджер" и "Почта Mail.ru" будут использоваться в школах и колледжах, где VK будет заниматься развитием своих продуктов, Минпросвещения — обучением и консультацией пользователей, а Минцифры — интеграцией сервисов во ФГИС "Моя школа". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность такого решения.

"Цифровые решения VK давно зарекомендовали себя как проверенные и эффективные инструменты. Подписанное соглашение, несомненно, усилит развитие этих направлений", — заявил политик.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что приложения компании VK позволят всем участникам учебного процесса общаться просто, понятно и безопасно. А по словам гендиректора Владимира Кириенко, предмет соглашения — одно из ключевых направлений компании.

"Мы занимаемся профориентацией школьников, реализуем образовательные программы для студентов, проводим чемпионаты и хакатоны. Наша задача — создавать сервисы, которые помогают миллионам людей преподавать, учиться и общаться по соответствующим вопросам в защищённом и удобном пространстве", — подчеркнул глава VK.